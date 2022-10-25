Детскую поликлинику ввели в эксплуатацию в московском районе Южное Медведково
Строительство детской поликлиники в районе Южное Медведково на 320 посещений в смену завершено, уже получено разрешение на ввод здания в эксплуатацию. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Он отметил, что поликлиника находится по адресу улица Полярная, владение 11. Так, площадь пятиэтажного здания составляет свыше 8 тысяч «квадратов». При этом наиболее часто посещаемые кабинеты расположены на нижних этажах, а менее посещаемые и административные кабинеты – на верхних этажах здания. Кроме того, рассадка врачей по кабинетам будет организована таким образом, чтобы уменьшить вероятность возникновения очередей и сделать ожидание приема комфортным.
В свою очередь для детей на всех этажах, где будут вести прием врачи, оборудовали зоны комфортного ожидания с игровыми. Вход в поликлинику с детьми, которые имеют симптомы инфекционных заболеваний, будет осуществляться через приемно-смотровой бокс, который оборудован для приема детей инвалидов на колясках.
Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что объекты здравоохранения возводятся в тех микрорайонах столицы, где реализуется программа реновации, а также новых микрорайонах Москвы и в тех, где поликлиники пришли в негодность из-за продолжительного срока службы и не подлежат реконструкции.
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