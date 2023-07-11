Четыре пятиэтажки снесли по программе реновации на юге Москвы

Четыре пятиэтажки снесли в районе Царицыно (ЮАО) в рамках программы реновации. Это дома 2 корпус 2 и 4 корпус 2 по улице Ереванской, а также дома 41 и 43 по Кантемировской улице. Из домов по Ереванской улице жильцов переселили в новостройку по адресу: улица Каспийская, 28/4, а жители домов по Кантемировской улице получили новое жилье на той же улице, в домах 27а и 39а. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что при демонтаже ветхого жилья использовалась технология «умного сноса», ставшая стандартной для программы реновации. Ее ключевые принципы — экологичность, безопасность, максимальная переработка и вторичное применение отходов. Также при использовании этой технологии пытаются сохранить как можно больше окружающих деревьев — их закрывают специальными коробами.

Всего в рамках программы реновации в столице уже снесено 247 жилых зданий, отметил Загрутдинов.

