Более 70 км новых дорог появится в Москве в 2024 году
Свыше 70 км новых дорог планируется ввести в эксплуатацию в столице в 2024 году. Помимо этого, силами департамента строительства города будет построено 24 искусственных сооружения и 15 пешеходных переходов. Об этом сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, в наступающем году строители приступят к возведению улично-дорожной сети с путепроводом в районе улицы Золоторожский Вал в центре Москвы. Также в столичном районе Силино под путями Ленинградского направления Октябрьской железной дороги начнётся строительство тоннеля, который соединит Проектируемый проезд №684 и Алабушевскую улицу.
На Северо-Востоке города стартует реализация двух проектов по строительству путепроводов над железнодорожными путями. Один из них в перспективе свяжет Костромскую улицу и Юрловский проезд, второй начнут возводить в районе платформы Лосиноостровская Ярославского направления МЖД для соединения улиц Менжинского и Дудинка.
Загрутдинов также рассказал о том, что в следующем году планируется приступить к возведению моста через Москва-реку на западе города вблизи улицы Новозаводской и мостов через реку Сходня.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России предложили учредить День онлайн-предпринимателя
- Обнаружена новая инфекция с сильным и продолжительным кашлем
- В Госдуме предложили переименовать Финский залив в Кронштадтский
- Мариинский театр представит балет «Щелкунчик» в трех версиях
- Госдума запретила увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет
- Словакия расширила эмбарго на агропродукцию с Украины
- СМИ: Российские фигуристы Морозова и Еременко хотят перейти под флаг Франции
- МИД: В список для обмена Израиля и ХАМАС включили дочь гражданина РФ
- Госдолг России достиг 17% от ВВП
- Суд заочно арестовал украинскую певицу Джамалу по делу о фейках против ВС РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru