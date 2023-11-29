Более 70 км новых дорог появится в Москве в 2024 году

Свыше 70 км новых дорог планируется ввести в эксплуатацию в столице в 2024 году. Помимо этого, силами департамента строительства города будет построено 24 искусственных сооружения и 15 пешеходных переходов. Об этом сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в наступающем году строители приступят к возведению улично-дорожной сети с путепроводом в районе улицы Золоторожский Вал в центре Москвы. Также в столичном районе Силино под путями Ленинградского направления Октябрьской железной дороги начнётся строительство тоннеля, который соединит Проектируемый проезд №684 и Алабушевскую улицу.

На Северо-Востоке города стартует реализация двух проектов по строительству путепроводов над железнодорожными путями. Один из них в перспективе свяжет Костромскую улицу и Юрловский проезд, второй начнут возводить в районе платформы Лосиноостровская Ярославского направления МЖД для соединения улиц Менжинского и Дудинка.

Загрутдинов также рассказал о том, что в следующем году планируется приступить к возведению моста через Москва-реку на западе города вблизи улицы Новозаводской и мостов через реку Сходня.

