Более 100 тысяч «квадратов» недвижимости построят на Черниговской улице в Нижнем Новгороде

ФСК Регион, входящая в группу компании ФСК, объявила о покупке акций АО «Черниговская набережная». Ожидается, что при поддержке правительства Нижегородской области будет построено более 100 тысяч «квадратов» недвижимости. Об этом сообщила пресс-служба строительной компании.

Строительство будет вестись в одном из знакомых мест Нижнего Новгорода — на Черниговской улице. Здесь появится современная инфраструктура и набережная с видом на Оку.

Средства инвесторов будут потрачены на развитие и восстановление инженерной и транспортной инфраструктуры. В частности, будет восстановлен объект культурного наследия регионального значения «Городская водопроводная станция» («Куйбышевская водокачка») 1880 года постройки, который сегодня заброшен.

Также ожидается строительство детсада и начальной школы, бизнес-центра, жилой недвижимости уровня «комфорт» и «бизнес», появятся прогулочная и парковая зоны.

По словам управляющего партнера ГК ФСК по сегменту «Регионы», генерального директора ФСК Регион Алексея Алмазова, Нижегородская область особенно интересна, поскольку этот регион занимает лидирующие позиции в рейтинге социально-экономического развития, кроме того, это один из туристических центров. Он отметил, что участие в проекте «Черниговская набережная» — начало реализации крупного инвестиционного проекта по комплексному развитию столицы региона.

Отмечается, что развитие территории осуществляется по инициативе АО «Черниговская набережная». Кроме того, предприятие отвечает за социальные обязательства и с охранение объекта культурного наследия.

