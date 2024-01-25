Аренда квартир в Москве за год подорожала на 40%

Стоимость аренды жилья в Москве за 2023 год выросла на 40%, пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Дом.РФ».

Аренда однокомнатных квартир в Москве может подорожать еще на 15%

По информации аналитиков, по итогам прошлого года средняя арендная ставка в столице составила 91 тысячу рублей.

Причиной резкого подорожания названо уменьшение предложения. Количество лотов на рынке снизилось на 70%.

Всего в начале января в России сдавалось 44 тысячи лотов. Это почти в два раза ниже уровня нескольких предыдущих лет.

Ранее сообщалось, что стоимость аренды однокомнатных квартир по России выросла на 24% - до 25 тысяч рублей в месяц, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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