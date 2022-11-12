Андрей Бочкарёв: Наполнение кварталов реновации поменяли по просьбам местных жителей
Проекты планировок столичных кварталов реновации изменили по просьбе горожан. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Программа реновации призвана улучшить не только качество жилья, но и городской среды, сделав её более комфортной и удобной для москвичей. В ходе разработки проектов планировок кварталов, формируемых в рамках программы, мы прислушиваемся к замечаниям и просьбам горожан», - отметил Андрей Бочкарёв.
Проект планировки жители могут изменить в ходе публичных слушаний. Так по решению жителей кварталов 2 и 4 района Очаково-Матвеевское построят культурно-досуговый центр и физкультурный комплекс.
«Также для жителей микрорайона Новобратцево увеличат вместимость проектируемого детского сада», - привел пример Андрей Бочкарёв.
Для удобства горожан пересмотрели и место размещения пешеходного перехода и отменили строительство дороги, проходящей в непосредственной близости от жилых домов в районе Северное Тушино.
Андрей Бочкарёв рассказал, что в квартале 10 района Бабушкинский после обращений участников программы вместо планируемой к строительству гостиницы появятся объекты социального назначения.
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