Андрей Бочкарев: Выставка «Мы меняем Москву» открылась на Рождественском бульваре

В столице на Рождественском бульваре открылась выставка «Мы меняем Москву», посвященная итогам работы Строительного комплекса в 2022 году. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.



«В этом году мы завершили ряд знаковых проектов: провели технические пуски участков Большой кольцевой линии, чтобы в новом году запустить по ним пассажирское движение, открыли основной участок Московского скоростного диаметра, развязку МКАД с Осташковским шоссе после реконструкции, Международный центр самбо и Центр бокса в Лужниках, павильон «Ластоногие» в Московском зоопарке, завершили строительство нескольких корпусов для больницы в Коммунарке, ввели в эксплуатацию реконструированный стадион «Москвич». В общей сложности в городе построено более 85 социальных объектов различной направленности», – сказал Андрей Бочкарёв.



По словам заместителя Мэра, в наступающем году продолжится работа по строительству радиальных линий метро, МЦД, южного участка Московского скоростного диаметра, введут в эксплуатацию ряд значимых объектов здравоохранения, несколько крупных школ.



Посетители выставки смогут узнать о ключевых достижениях в градостроительном развитии столицы, а также о знаковых объектах, построенных в уходящем году. Выставка проходит с 26 декабря 2022 по 22 января 2023 г.



Выставка подготовлена при поддержке Стройкомплекса Москвы. Организатором мероприятия выступает АНО «Центринформ». Стратегический партнер выставки – АО «Мосинжпроект».

