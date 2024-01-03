Андрей Бочкарев: Пешеходный тоннель на ул. Вавилова под Третьим транспортным кольцом будет достроен
Пешеходный тоннель под Третьим транспортным кольцом в створе 5-го Донского проезда будет достроен. О принятом решении сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, застройщик обновил технические условия для подключения тоннеля к инженерным сетям. Продолжается корректировка проекта для получения разрешительной документации.
«Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в следующем году», – уточнил заммэра.
Глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что работы велись с 2013 года и были приостановлены в 2015-м. Оперативная группа по сокращению долгостроя признала соответствие объекта критериям масштабного инвестиционного проекта.
Руководитель ведомства напомнил, что работа по сокращению количества долгостроев ведется с 2011 года по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. За последние 12 лет решены вопросы по 661 объекту, из них 191 введен в эксплуатацию, а на 265 площадках возобновились работы.
В декабре Бочкарев сообщил о начале монолитных работ в двух тоннелях на участке Московского скоростного диаметра (МСД).
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Выступление телеведущей Леры Кудрявцевой убрали из «Песни года»
- Евросоюз ввел санкции против «Алросы» и ее гендиректора
- Годовая инфляция в Турции приблизилась к 65%
- В частном секторе Белгорода обнаружили два неразорвавшихся снаряда
- Песков назвал сообщения о «сенсационном заявлении» Путина фейком
- Детеныша панды из Московского зоопарка назвали Катюшей
- Земфира анонсировала скорый выход нового альбома
- СМИ: Шольц может уйти в отставку с поста канцлера в 2024 году
- Маск назвал демографический коллапс самой большой проблемой человечества
- Монсон завершит карьеру в феврале боем против Тактарова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru