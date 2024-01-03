Андрей Бочкарев: Пешеходный тоннель на ул. Вавилова под Третьим транспортным кольцом будет достроен

По его словам, застройщик обновил технические условия для подключения тоннеля к инженерным сетям. Продолжается корректировка проекта для получения разрешительной документации.

«Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в следующем году», – уточнил заммэра.

Глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что работы велись с 2013 года и были приостановлены в 2015-м. Оперативная группа по сокращению долгостроя признала соответствие объекта критериям масштабного инвестиционного проекта.

Руководитель ведомства напомнил, что работа по сокращению количества долгостроев ведется с 2011 года по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. За последние 12 лет решены вопросы по 661 объекту, из них 191 введен в эксплуатацию, а на 265 площадках возобновились работы.

В декабре Бочкарев сообщил о начале монолитных работ в двух тоннелях на участке Московского скоростного диаметра (МСД).

