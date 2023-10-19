Аналитики: в проектах в пешей доступности от МЦД-4 почти 20% приходятся на студии

Почти каждый пятый лот в открытой продаже в проектах рядом с четвёртой линией Московского центрального диаметра в границах старой Москвы является студией.

Объем экспозиции у МЦД-4 проанализировали эксперты Группы Аквилон. Всего продажи идут в 26 комплексах комфорт-, бизнес- и премиум-классов. Суммарное количество квартир и апартаментов на витрине — 3 918, их общая площадь — почти 215 тыс. кв. м. При этом 762 предложения (19%) приходятся на студии. Подавляющее количество лотов «компактного» формата у станций МЦД-4 реализуется в проектах комфорт-класса — 80%.

Как отметил руководитель направления развития продаж московского подразделения федерального девелопера Михаил Рогатых, студии традиционно считаются одним их самых востребованных форматов для инвестиций. Особенно это актуально, если проект отличается хорошей транспортной доступностью.

«МЦД-4 удваивает ценность данного фактора, в первую очередь, для молодой целевой аудитории: студентов и начинающих специалистов. Для них это удобное доступное жилье, которое даёт им возможность всегда оставаться в ритме жизни мегаполиса. Студии недалеко от крупного транспортного узла пользуются спросом и для бизнесменов – это отличный вариант «квартиры для пиджака», — отметил Михаил Рогатых.

Варианты студий в открытой продаже ещё доступны и в первой очереди жилого комплекса «Аквилон BESIDE» на Рязанском проспекте, в шаговой доступности от станции «Нижегородская» МЦД-4. Строительство проекта подходит к финальной стадии.

Первая очередь состоит из двух 25-этажных корпусов на 1 325 квартир с подземным паркингом. Благоустроенное прилегающее пространство будет включать ландшафтный двор-парк с разноуровневым освещением. В общей сложности в двух корпусах в продаже осталось 67 лотов: от студий до двухкомнатных квартир.

