«Взяли с потолка»: Российские смартфоны на «Авроре» назвали мифом

«480 млрд – это весьма относительная цифра. Про 70 млн смартфонов никто не говорит. Цифра «взята с потолка», ее неправильно интерпретировали журналисты, как и, впрочем, саму "дорожную карту", которая попала к ним в руки. Она выглядит совершенно иначе. То, что сейчас обсуждается, не про выпуск каких-либо смартфонов, а про создание экосистемы, чтобы были независимые разработчики, чтобы не только государство в этом участвовало. Это целый набор разных компаний: как государственных, так и негосударственных. Конечно, основным двигателем является «Ростелеком», которому принадлежит «Аврора» как платформа. Они ее разрабатывают. Но в целом говорить о том, что завтра начнут выпускать телефоны на ней – нет», - рассказал Муртазин.

Собеседник НСН также прокомментировал ситуацию с возможным отключением организаций и граждан России от мобильных экосистем.

«Вероятность того, что нас отключат от Apple и Google может существовать, но она низкая. Если бы это хотели сделать, то уже бы сделали. Сейчас такое отключение не несет никакой практической пользы для другой стороны. И плюс – эти ограничения можно обойти. Вряд ли это случится. Но если это произойдет, найдем другие способы работы с устройствами. Это все можно реализовать. Я не думаю, что у нас кто-то работает над сценарием действий в случае отключений денно и нощно, по одной простой причине, что это имеет низкую вероятность и принесет кучку проблем тем, кто отключает. На какое-то время можно парализовать те или иные процессы внутри страны, но тем быстрее мы перестроимся на новые рельсы. Это неизбежность. Нельзя выключить страну и ожидать, что здесь не будут происходить процессы, чтобы заместить это оборудование, эти системы и прочее. Они уже происходят. Вопрос в скорости», - подчеркнул эксперт.

Муртазин отметил, что уже сегодня в мире происходят процессы отказа от американских систем, постепенная замена на локальные системы. Причина связана напрямую с Россией, с санкциями, которые были введены в марте.

«Многие страны мира увидели, как пытаются отключать дистанционно оборудование, и они не хотят повторения такой ситуации. Это Индия, это Китая, исторически, который эту угрозу рассматривали как основную. Они сделали очень многое. На данный момент можно говорить о том, что движение за цифровую независимость нарастает», - резюмировал специалист.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал о том, что специалисты занимаются усовершенствованием мобильной операционной системы «Аврора», разработанной «Открытой мобильной платформой» — «дочкой» ПАО «Ростелеком». Операционная система прошла сертификационные испытания ФСБ, была зарегистрирована Роспатентом и внесена в реестр отечественного программного обеспечения.

