«Взяли с потолка»: Российские смартфоны на «Авроре» назвали мифом
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН усомнился в том, что Россия в ближайшее время сможет выпустить 70 млн смартфонов на операционной системе «Аврора».
Пока в России нет возможности выпускать смартфон на операционной системе «Аврора», потому что она не адаптирована под современные чипсеты, заявил в беседе с НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Ранее «Коммерсант» писал о том, что реализация мобильной экосистемы на операционной системе «Аврора» потребует 480 млрд рублей до 2030 года. По данным издания, проект развития принадлежащей «Ростелекому» операционной системы подразумевает выпуск российскими производителями около 70 млн смартфонов на ней. По словам Муртазина, последние устройства, которые выпустили на системе «Аврора» - это планшеты для всероссийской переписи населения.
«480 млрд – это весьма относительная цифра. Про 70 млн смартфонов никто не говорит. Цифра «взята с потолка», ее неправильно интерпретировали журналисты, как и, впрочем, саму "дорожную карту", которая попала к ним в руки. Она выглядит совершенно иначе. То, что сейчас обсуждается, не про выпуск каких-либо смартфонов, а про создание экосистемы, чтобы были независимые разработчики, чтобы не только государство в этом участвовало. Это целый набор разных компаний: как государственных, так и негосударственных. Конечно, основным двигателем является «Ростелеком», которому принадлежит «Аврора» как платформа. Они ее разрабатывают. Но в целом говорить о том, что завтра начнут выпускать телефоны на ней – нет», - рассказал Муртазин.
Собеседник НСН также прокомментировал ситуацию с возможным отключением организаций и граждан России от мобильных экосистем.
«Вероятность того, что нас отключат от Apple и Google может существовать, но она низкая. Если бы это хотели сделать, то уже бы сделали. Сейчас такое отключение не несет никакой практической пользы для другой стороны. И плюс – эти ограничения можно обойти. Вряд ли это случится. Но если это произойдет, найдем другие способы работы с устройствами. Это все можно реализовать. Я не думаю, что у нас кто-то работает над сценарием действий в случае отключений денно и нощно, по одной простой причине, что это имеет низкую вероятность и принесет кучку проблем тем, кто отключает. На какое-то время можно парализовать те или иные процессы внутри страны, но тем быстрее мы перестроимся на новые рельсы. Это неизбежность. Нельзя выключить страну и ожидать, что здесь не будут происходить процессы, чтобы заместить это оборудование, эти системы и прочее. Они уже происходят. Вопрос в скорости», - подчеркнул эксперт.
Муртазин отметил, что уже сегодня в мире происходят процессы отказа от американских систем, постепенная замена на локальные системы. Причина связана напрямую с Россией, с санкциями, которые были введены в марте.
«Многие страны мира увидели, как пытаются отключать дистанционно оборудование, и они не хотят повторения такой ситуации. Это Индия, это Китая, исторически, который эту угрозу рассматривали как основную. Они сделали очень многое. На данный момент можно говорить о том, что движение за цифровую независимость нарастает», - резюмировал специалист.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал о том, что специалисты занимаются усовершенствованием мобильной операционной системы «Аврора», разработанной «Открытой мобильной платформой» — «дочкой» ПАО «Ростелеком». Операционная система прошла сертификационные испытания ФСБ, была зарегистрирована Роспатентом и внесена в реестр отечественного программного обеспечения.
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