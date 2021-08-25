Вирусолог рассказал, когда появится препарат от всех штаммов COVID-19
Вирусолог, доктор биологических наук Александр Шестопалов в эфире радиостанции «Радио 1» заявил, что универсальное антитело, защищающее человека от всех вариантов коронавируса, можно создать в сжатые сроки.
По его словам, кроме американских учёных в этом направлении успешно работают и в России, например, в Институте цитологии и генетики Сибирского отделения Академии наук.
Шестопалов отметил, что препарат от всех штаммов COVID-19 может быть создан за шесть месяцев или год, а применять его нужно будет уже после заражения.
Ранее учёные из Медицинской школы Университета Вашингтона в американском Сент-Луи, сообщает RT.
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