В России разработали способ самоуничтожения захваченного противником дрона

Ученые разработали способ полного уничтожения беспилотника, попавшего к противнику, специалисты предложили ввести в состав пластиков корпуса воспламеняемые наночастицы металла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РХТУ имени Менделеева.

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Как отметил научный сотрудник целевой поисковой лаборатории перспективных высокоэнергетических материалов Дмитрий Патрикеев, в случае захвата дрона недостаточно уничтожения электроники, необходимо контролируемое самоуничтожение изделия или его критически важных узлов. Разработчики предложили внедрить в структуру пластиков, из которых сделан корпус беспилотника, наночастицы металлов, пишет RT. Ученые предлагают создать для отработки метода полимерные пленки и вставки, позволяющие провести контролируемое разделение деталей БПЛА.

По данным РХТУ имени Менделеева, специалисты разработали новый состав, относящийся к классу термитов — смесь из кремния и оксида железа. Он позволяет получить высокую температуру, не выделяет газы при горении и безопасен для корпуса устройства. Состав отличается значительной фоточувствительностью и может быть подожжен маленьким лазером. Однако подобного точечного самоуничтожения может быть недостаточно. Для полного уничтожения деталей и узлов, которые могут выполнять функцию носителя информации, был предложен метод с введением наночастиц металлов.

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ФОТО: РИА Новости
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