В России появится супер-антивирусная система «Мультисканер»
Национальный технологический центр цифровой криптографии создает российскую перспективную антивирусную систему «Мультисканер». Об этом заявил замглавы Минцифры Александр Шойтов.
«Аналог в перспективе системы американской... Это такой супер-антивирус, который проверяет по различным сигнатурам из различных конкретных антивирусных систем», — цитирует замминистра РИА Новости.
По словам Шойтова, система будет «очень мощной» и сможет разбирать «на лету» большой объем трафика, отыскивая в нем потенциально вредоносные элементы, а также иммунируя и определяя их в той же среде.
Между тем глава аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов заявил, что антивирусы не могут дать стопроцентную защиту от вредоносных программ, пишет RT.
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