В России появится супер-антивирусная система «Мультисканер»

«Аналог в перспективе системы американской... Это такой супер-антивирус, который проверяет по различным сигнатурам из различных конкретных антивирусных систем», — цитирует замминистра РИА Новости.

По словам Шойтова, система будет «очень мощной» и сможет разбирать «на лету» большой объем трафика, отыскивая в нем потенциально вредоносные элементы, а также иммунируя и определяя их в той же среде.

Между тем глава аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов заявил, что антивирусы не могут дать стопроцентную защиту от вредоносных программ, пишет RT.

