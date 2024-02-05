В России пересадили напечатанную на принтере печень

Ученые Института регенеративной медицины Научно-технологического парка биомедицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова пересадили мыши фрагмент печени, который напечатали на 3D-принтере, пишет газета «Известия».

Китайские ученые впервые клонировали тибетских коров

Так, подопытной мышке заменили часть ее собственной печени на фрагмент, сделанный на биопринтере. В дальнейшем специалисты будут наблюдать за самочувствием зверька.

Целью исследований и опытов является стремление найти биоэквивалент настоящей печени, что поможет решить проблему нехватки донорских органов, отмечает издание.

Ранее ученых из Университета Висконсин-Мэдисон впервые напечатали на 3D-принтере ткань мозга, которая может расти и функционировать, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ЗдоровьеРоссияОперацияВрачи

Горячие новости

Все новости

партнеры