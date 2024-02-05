В России пересадили напечатанную на принтере печень
Ученые Института регенеративной медицины Научно-технологического парка биомедицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова пересадили мыши фрагмент печени, который напечатали на 3D-принтере, пишет газета «Известия».
Так, подопытной мышке заменили часть ее собственной печени на фрагмент, сделанный на биопринтере. В дальнейшем специалисты будут наблюдать за самочувствием зверька.
Целью исследований и опытов является стремление найти биоэквивалент настоящей печени, что поможет решить проблему нехватки донорских органов, отмечает издание.
Ранее ученых из Университета Висконсин-Мэдисон впервые напечатали на 3D-принтере ткань мозга, которая может расти и функционировать, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Токио из-за снегопадов экстренно госпитализировали 40 человек
- СМИ: Премьеру нового сезона шоу «Маска» перенесли из-за скандала с Киркоровым
- Актрисе Олесе Судзиловской присвоили звание заслуженной артистки России
- В Москве задержали адвоката Кирилла Серебренникова
- В Турции инфляция ускорилась до 64,86%
- Депутат Верховной рады заявил, что Залужный согласился стать послом в Британии
- Депутат Рады предложил мобилизовать осужденных
- СМИ: Банки Гонконга прекращают принимать платежи из России
- В Венгрии назвали бессмысленным расширение санкций против России
- Мурашко: В Россию стало приезжать больше туристов на лечение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru