В России пересадили напечатанную на принтере печень

Так, подопытной мышке заменили часть ее собственной печени на фрагмент, сделанный на биопринтере. В дальнейшем специалисты будут наблюдать за самочувствием зверька.

Целью исследований и опытов является стремление найти биоэквивалент настоящей печени, что поможет решить проблему нехватки донорских органов, отмечает издание.

Ранее ученых из Университета Висконсин-Мэдисон впервые напечатали на 3D-принтере ткань мозга, которая может расти и функционировать, отмечает «Радиоточка НСН».

