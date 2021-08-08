В России могут разрешить сбор биометрии для идентификации водителей такси и каршеринга

Минцифры России разработало проект постановления правительства, определяющий случаи осуществления сбора и обработки биометрических персональных данных, используемых для идентификации и аутентификации в информационных системах организаций, сообщает ТАСС.

В семи вузах России экзамены будут сдавать с использованием биометрии

Речь идет об идентификации водителей такси и каршеринга. Другими случаями для сбора биометрии предлагается установить доступ на территорию организаций, в том числе финансового рынка.

Утвердить данные случаи предлагается с 1 января 2022 года.

Ранее стало известно, что Министерство транспорта РФ планирует к 2024 году ввести биометрическую систему идентификации пассажиров в авиа-, железнодорожном и общественном транспорте.

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ТЕГИ:ВодителиТакси
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