В Москве в полтора раза вырос выпуск УКФ-проекторов
Столичная компания – разработчик интерактивного оборудования с января по сентябрь 2023 года увеличила выпуск ультракороткофокусных (УКФ) проекторов в 1,5 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщил министр правительства Москвы глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
«Всего компанией компания NexTouch было за первые восемь месяцев 2023 года выпущено более трех тысяч УФК проекторов», - отметил глава департамента.
Он также добавил, что такие устройства востребованы в образовательных учреждениях по всей стране.
По словам гендиректора компании Владимира Крикушенко, предприятие более 10 лет занимается разработкой и производством этих высокоточных изделий.
Он рассказал, что сейчас идет подготовка к выпуску новейших моделей проекторов для применения в различных сферах.
«Новинки выйдут на российский рынок во втором-третьем квартале будущего года», – пообещал Крикушенко.
На продукцию NexTouch в настоящее время приходится около 30% отечественного рынка сенсорных дисплеев больших диагоналей.
Москва – город с развитым производством, в котором работает свыше четырех тысяч промышленных площадок. На них заняты более 720 тысяч человек.
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