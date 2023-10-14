В Москве в полтора раза вырос выпуск УКФ-проекторов

Столичная компания – разработчик интерактивного оборудования с января по сентябрь 2023 года увеличила выпуск ультракороткофокусных (УКФ) проекторов в 1,5 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщил министр правительства Москвы глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«Всего компанией компания NexTouch было за первые восемь месяцев 2023 года выпущено более трех тысяч УФК проекторов», - отметил глава департамента.

Он также добавил, что такие устройства востребованы в образовательных учреждениях по всей стране.

По словам гендиректора компании Владимира Крикушенко, предприятие более 10 лет занимается разработкой и производством этих высокоточных изделий.

Он рассказал, что сейчас идет подготовка к выпуску новейших моделей проекторов для применения в различных сферах.

«Новинки выйдут на российский рынок во втором-третьем квартале будущего года», – пообещал Крикушенко.

На продукцию NexTouch в настоящее время приходится около 30% отечественного рынка сенсорных дисплеев больших диагоналей.

Москва – город с развитым производством, в котором работает свыше четырех тысяч промышленных площадок. На них заняты более 720 тысяч человек.

