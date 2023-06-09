В Москве разработали модуль индикации аварийных ситуаций в электросетях
Столичной компанией «ПиЭлСи Технолоджи» запущен в серийное производство модуль индикации аварийных ситуаций в электрических сетях среднего напряжения. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
По его словам, устройство предназначено для использования на электроэнергетических и производственных объектах.
В случае аварии на экране аппарата появляется соответствующее сообщение и загорается индикатор.
«Внедрение таких устройств позволит оперативно принимать решения по устранению аварийных ситуаций», — подчеркнул Овчинский.
Гендиректор компании – разработчика модуля Илья Крутских отметил, что устройство надежно в работе. По его словам, оно не прекращает функционировать при кратковременном отключении тока, а при длительном отключении питания может работать более 10 часов от резервного источника. Информация хранится в автономной памяти в течение 30 лет.
Глава «ПиЭлСи Технолоджи» также отметил, что после восстановления электроснабжения на экране модуля будет отображена информация о последней аварийной ситуации.
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