В Москве приступили к разработке специальных материалов для микроэлектроники

Один из резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва» - Научно-исследовательский институт молекулярной электроники (НИИМЭ) приступил к работам по разработке светочувствительного полимерного материала - фоторезиста, который используют в производстве интегральных микросхем. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, более половины всей выпускаемой в особой экономической зоне «Технополис Москва», продукции относится к сфере микроэлектроники.

«Продукция «НИИМЭ» очень востребована, так как широко применяется в современной технике. Она будет поставляться российским производителям микроэлектроники, в том числе резидентам ОЭЗ «Технополис Москва», – отметил Овчинский.

По словам гендиректора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, производство этих материалов позволит России встать на путь достижения технологического суверенитета.

Он также рассказал, что на начальной стадии специалистам компании предстоит провести теоретические и экспериментальные работы, а также разработать документацию технологического процесса.

