В Екатеринбурге на выставке продемонстрировали экспозицию «Швабе»

В Екатеринбурге стартовала Международная промышленная выставка ИННОПРОМ, в рамках которой участникам мероприятия была продемонстрирована в том числе​ экспозиция холдинга «Швабе» госкорпорации Ростех.

На мероприятии, которое продлится до 13 июля, представлен широкий перечень изделий и разработок – от уникального литья из титана до мультимедийных технологий.

Центральное место на стенде холдинга занимают высокопрочные изделия из титана. Кроме того, в экспозиции имеется витрина с проекционной системой – это новое поколение торгового оборудования. На стенде «Швабе» также​ можно ознакомиться с​ аппаратом респираторной поддержки дыхания новорожденных и аппаратом искусственной вентиляции легких, и с другими изделиями.

Генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин напомнил, что снижение зависимости от импорта и создание уникальной отечественной продукции – это по-прежнему актуальные задачи для российской промышленности. В ходе выставки холдинг рассчитывает на продуктивный диалог с коллегами, партнерами и экспертами, отметил он.

На ИННОПРОМ «Швабе» подпишет с «Нацпромлизингом» соглашение о развитии в регионах России дорожной инфраструктуры, медицины и других сфер. Кроме того, заручится поддержкой Новикомбанка в вопросе привлечения финансирования для реализации экологических проектов.

Экспозицию холдинга на выставке составляет продукция Загорского оптико-механического завода, Лыткаринского завода оптического стекла, Уральского оптико-механического завода им. Э. С. Яламова, Оптико-механического конструкторского бюро «Астрон», Красногорского завода им. С. А. Зверева, НПО «Государственный институт прикладной оптики», Московского завода «САПФИР», НПО ГОИ им. С. И. Вавилова и предприятия «ГЕРМАНИЙ».