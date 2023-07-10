В Екатеринбурге на выставке продемонстрировали экспозицию «Швабе»
В Екатеринбурге стартовала Международная промышленная выставка ИННОПРОМ, в рамках которой участникам мероприятия была продемонстрирована в том числе экспозиция холдинга «Швабе» госкорпорации Ростех.
На мероприятии, которое продлится до 13 июля, представлен широкий перечень изделий и разработок – от уникального литья из титана до мультимедийных технологий.
Центральное место на стенде холдинга занимают высокопрочные изделия из титана. Кроме того, в экспозиции имеется витрина с проекционной системой – это новое поколение торгового оборудования. На стенде «Швабе» также можно ознакомиться с аппаратом респираторной поддержки дыхания новорожденных и аппаратом искусственной вентиляции легких, и с другими изделиями.
Генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин напомнил, что снижение зависимости от импорта и создание уникальной отечественной продукции – это по-прежнему актуальные задачи для российской промышленности. В ходе выставки холдинг рассчитывает на продуктивный диалог с коллегами, партнерами и экспертами, отметил он.
На ИННОПРОМ «Швабе» подпишет с «Нацпромлизингом» соглашение о развитии в регионах России дорожной инфраструктуры, медицины и других сфер. Кроме того, заручится поддержкой Новикомбанка в вопросе привлечения финансирования для реализации экологических проектов.
Экспозицию холдинга на выставке составляет продукция Загорского оптико-механического завода, Лыткаринского завода оптического стекла, Уральского оптико-механического завода им. Э. С. Яламова, Оптико-механического конструкторского бюро «Астрон», Красногорского завода им. С. А. Зверева, НПО «Государственный институт прикладной оптики», Московского завода «САПФИР», НПО ГОИ им. С. И. Вавилова и предприятия «ГЕРМАНИЙ».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В России задумались о продаже алкоголя и табака по биометрии
- Маск предположил, что Украина потеряет еще больше территорий при провале контрнаступления
- В очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани скопились 1229 машин
- ЦИК Узбекистана: Мирзиеев выиграл выборы президента с 87,05% голосов
- Герасимов поручил выявлять украинские С-200 и планировать упреждающие удары
- Минобороны: Украина безуспешно пыталась ударить ракетами С-200 по трем российским регионам
- Премьер Камбоджи назвал применение кассетных бомб на Украине опасностью «на сто лет»
- СМИ: Цены на PlayStation и Xbox в России упали до минимума
- Крупный пожар на складе в Петербурге локализовали
- Марочко сообщил о значительных потерях ВСУ на Луганском направлении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru