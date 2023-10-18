Центр аддитивных технологий общего доступа оснастили промышленным 3D-принтером
Московская группа компаний по производству промышленных лазерных станков «Лазеры и аппаратура» оснастила первый в России Центр аддитивных технологий общего доступа (ЦАТОД, город Ижевск) 3D-принтером для печати металлическими порошками. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
По его словам, лазерная установка будет использоваться для отработки аддитивных технологий и для проведения подготовки студентов и технических специалистов региональных промышленных предприятий. Принтер предназначен для производства изделий из металлических порошков методом послойного выращивания.
При работе принтера применяются порошки нержавеющих сталей, кобальт-хромовых и никелевых сплавов, бронзы и алюминия. Лазерные машины отличаются открытым программным обеспечением. Оно дает возможность пользователю задавать индивидуальные настройки для технологических режимов сплавления и использовать в работе разнообразные типы металлических порошков любых производителей.
По словам исполнительного директора группы компаний Анны Цыганковой, развитие и внедрение современного высокотехнологичного оборудования на производстве лучше всего может происходить в системе «производитель оборудования — университет — промышленное предприятие». Такие центры, как ЦАТОД, оснащенные российским оборудованием, позволяют быстрее и эффективнее внедрять в производство инновационные технологии, добавила она.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru