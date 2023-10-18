Центр аддитивных технологий общего доступа оснастили промышленным 3D-принтером

Московская группа компаний по производству промышленных лазерных станков «Лазеры и аппаратура» оснастила первый в России Центр аддитивных технологий общего доступа (ЦАТОД, город Ижевск) 3D-принтером для печати металлическими порошками. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

По его словам, лазерная установка будет использоваться для отработки аддитивных технологий и для проведения подготовки студентов и технических специалистов региональных промышленных предприятий. Принтер предназначен для производства изделий из металлических порошков методом послойного выращивания.

При работе принтера применяются порошки нержавеющих сталей, кобальт-хромовых и никелевых сплавов, бронзы и алюминия. Лазерные машины отличаются открытым программным обеспечением. Оно дает возможность пользователю задавать индивидуальные настройки для технологических режимов сплавления и использовать в работе разнообразные типы металлических порошков любых производителей.

По словам исполнительного директора группы компаний Анны Цыганковой, развитие и внедрение современного высокотехнологичного оборудования на производстве лучше всего может происходить в системе «производитель оборудования — университет — промышленное предприятие». Такие центры, как ЦАТОД, оснащенные российским оборудованием, позволяют быстрее и эффективнее внедрять в производство инновационные технологии, добавила она.

