Студенты из Ульяновска создали оригинальный беспилотник
Студенты Ульяновского авиационного колледжа создали оригинальный беспилотник. Об этом сообщает ОТР.
С помощью летательного аппарата учащиеся смогут научиться управлять дронами.
Отмечается, что авторы разработки собрали свое изделие за неделю из подручных средств. По словам студента колледжа Вадима Дремова, беспилотник достаточно простой как в чертеже, так и в сборке.
«На данный момент планируется собирать ещё один беспилотник, конвертоплан. То есть самолет вертикального взлета», — поделился Дремов.
Разработка пока не получила названия, однако создатели беспилотника уверены, что их изделие будет полезно: сейчас дроны используются в различных сферах, в том числе для доставки грузов, мониторинга, поисково-спасательных работ.
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