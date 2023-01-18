Студенты из Ульяновска создали оригинальный беспилотник

Студенты Ульяновского авиационного колледжа создали оригинальный беспилотник. Об этом сообщает ОТР.

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С помощью летательного аппарата учащиеся смогут научиться управлять дронами.

Отмечается, что авторы разработки собрали свое изделие за неделю из подручных средств. По словам студента колледжа Вадима Дремова, беспилотник достаточно простой как в чертеже, так и в сборке.

«На данный момент планируется собирать ещё один беспилотник, конвертоплан. То есть самолет вертикального взлета», — поделился Дремов.

Разработка пока не получила названия, однако создатели беспилотника уверены, что их изделие будет полезно: сейчас дроны используются в различных сферах, в том числе для доставки грузов, мониторинга, поисково-спасательных работ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтудентыБеспилотникиУльяновск
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