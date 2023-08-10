Столичная компания увеличила выпуск роботизированных систем в два раза

Московская компания – разработчик и изготовитель роботизированных промышленных систем с января по июль 2023 года выпустила свыше 120 изделий, что почти вдвое превысило показатели за тот же период 2022-го. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Компания «Техноред» за первые шесть месяцев 2023-го расширила товарную линейку до 15 моделей», – отметил глава департамента.

По его словам, до конца 2023 года предприятие планирует выпустить более 400 единиц изделий.

Гендиректор «Техноред» Артем Лукин рассказал, что роботизированные системы сейчас хорошо востребованы в промышленном секторе. Из-за этого, по его словам, компания активно вкладывает средства в производство, расширяет производственную линейку и штат сотрудников.

«К концу этого года планируем вдвое увеличить число сотрудников, что позволит выпускать по 40 изделий в месяц», – подчеркнул Лукин.

Он также добавил, что предприятие смогло за три года в разы сократить стоимость изделий для потребителя.

