Собянин: Один из ведущих производителей полупроводниковой электроники в России отмечает 70-летие
Московское предприятие «Пульсар», являющимся ведущим производитель полупроводниковой электроники, отмечает 70-летие, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, именно это предприятие 70 лет назад сделало транзисторы для радиосвязи с первым космическим спутником и разработало первые в СССР промышленные образцы микросхем. Градоначальник отметил, что на сегодняшний день «Пульсар» является одним из лидеров страны в сфере полупроводниковой электроники.
Собянин подчеркнул, что продукцию «Пульсара» используют во многих сферах. Глава столицы поздравил сотрудников предприятия и научный коллектив с 70-летним юбилеем.
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