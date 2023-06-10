Собянин: Один из ведущих производителей полупроводниковой электроники в России отмечает 70-летие

Московское предприятие «Пульсар», являющимся ведущим производитель полупроводниковой электроники, отмечает 70-летие, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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По его словам, именно это предприятие 70 лет назад сделало транзисторы для радиосвязи с первым космическим спутником и разработало первые в СССР промышленные образцы микросхем. Градоначальник отметил, что на сегодняшний день «Пульсар» является одним из лидеров страны в сфере полупроводниковой электроники.

Собянин подчеркнул, что продукцию «Пульсара» используют во многих сферах. Глава столицы поздравил сотрудников предприятия и научный коллектив с 70-летним юбилеем.

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ФОТО: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
ТЕГИ:ЭлектричествоМосква

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