СМИ: Робот напал на человека на заводе в США
На заводе в Соединенных Штатах робот напал на человека, передает Daily Mail.
Инцидент произошел на предприятии Giga Texas недалеко от города Остин. Сотрудник получил травмы руки и спины.
«Два свидетеля с ужасом наблюдали, как на их коллегу напала машина, предназначенная для захвата и перемещения только что отлитых алюминиевых деталей автомобиля», - говорится в публикации.
По данным издания, этот случай – не первый. Однако компания якобы скрывала инциденты и ничего не сообщала о них регулирующим органам.
Ранее в Сбербанке поставили задачу разработать собственных антропоморфных роботов, отмечает RT. Тогда зампред правления банка Станислав Кузнецов сообщил, что на Западе ведущие компании сейчас оспаривают первенство в этом направлении и Сбер также намерен принять участие в борьбе за лидерство.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru