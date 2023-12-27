СМИ: Робот напал на человека на заводе в США

Инцидент произошел на предприятии Giga Texas недалеко от города Остин. Сотрудник получил травмы руки и спины.



«Два свидетеля с ужасом наблюдали, как на их коллегу напала машина, предназначенная для захвата и перемещения только что отлитых алюминиевых деталей автомобиля», - говорится в публикации.



По данным издания, этот случай – не первый. Однако компания якобы скрывала инциденты и ничего не сообщала о них регулирующим органам.

Ранее в Сбербанке поставили задачу разработать собственных антропоморфных роботов, отмечает RT. Тогда зампред правления банка Станислав Кузнецов сообщил, что на Западе ведущие компании сейчас оспаривают первенство в этом направлении и Сбер также намерен принять участие в борьбе за лидерство.

