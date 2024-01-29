СМИ рассказали о причинах ночного отключения 4G в ряде областей
Отключение 4G в некоторых регионах России по ночам может быть связано с обеспечением безопасности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.
По их данным, отключение высокоскоростного интернета в Псковской, Новгородской и Ленинградской областях связано с визитом высокопоставленных лиц в сопровождении Федеральной службы охраны.
Один из источников рассказал, что мера необходима для обеспечения «чистого пространства» для беспилотников, с их помощью ночью обеспечиваются меры безопасности. По словам других источников, отключения происходят для того, чтобы безопасность от возможных ударов беспилотниками.
Ранее сообщалось, что трассу от Москвы до Казани полностью обеспечат 4G-связью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru