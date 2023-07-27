СМИ: iPhone 15 Pro будет стоить 1099 долларов
27 июля 202312:59
Издание MacRumors назвало цены на смартфоны iPhone 15 модели Pro и Pro Max.
В распоряжении журналистов оказался раскрытый отчет аналитики банка Barclays Тима Лонга. Он отметил, что Apple повысит цены на устройства.
iPhone 15 Pro будет продаваться за 1099 долларов, а Max-версия - 1299 долларов.
Лонг отметил, что его информация основана на разговорах с компаниями цепочки поставок в Азии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru