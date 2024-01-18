СМИ: ИИ смог точно скопировать почерк человека

Дипфейки и ИИ могут стать главными угрозами для выборов в разных странах в 2024 году, говорится в отчете Всемирного экономического форума (ВЭФ). Отмечается, что дипфейковые видео или аудиозаписи могут использоваться для распространения ложной информации о кандидатах, что позволит манипулировать мнением избирателей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минцифры до 19 марта проработать способы выявления недостоверных данных, созданных с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). По мнению экспертов, подобные дипфейки могут нести в себе огромные риски, в том числе для органов власти, передает «Радиоточка НСН».

