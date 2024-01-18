СМИ: ИИ смог точно скопировать почерк человека
Ученые создали модель на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая научилась имитировать почерк человека на основе всего лишь нескольких абзацев текста, сообщает Bloomberg.
Так, модель разработали специалисты из ОАЭ. По их словам, подобное «изобретение» можно использовать и для «расшифровки» почерков, если человек пишет не очень понятно.
Дипфейки и ИИ могут стать главными угрозами для выборов в разных странах в 2024 году, говорится в отчете Всемирного экономического форума (ВЭФ). Отмечается, что дипфейковые видео или аудиозаписи могут использоваться для распространения ложной информации о кандидатах, что позволит манипулировать мнением избирателей.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минцифры до 19 марта проработать способы выявления недостоверных данных, созданных с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). По мнению экспертов, подобные дипфейки могут нести в себе огромные риски, в том числе для органов власти, передает «Радиоточка НСН».
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