Шадаев: ИТ-отрасли не хватает специалистов
В России продолжается нехватка разработчиков программ. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, сообщает «Интерфакс».
По его словам, в настоящий момент российской ИТ-отрасли не хватает примерно 500 000 – 700 000 специалистов.
«500 000 – 700 000 человек нам нужны для того, чтобы поддерживать высокие темпы развития отрасли», – подчеркнул министр.
Он также отметил, что потребность в программистах сохраняется несмотря на увеличение кадровой базы.
Ранее глава Бурятии заявил о проблемах в экономике из-за нехватки кадров, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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