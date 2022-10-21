«Ручная сборка»: Набирающий популярность Aquarius назвали компьютером из 1990-х
В России нет и в ближайшее время не появится своих комплектующих для компьютеров, сказал в эфире НСН Денис Кусков, а Илья Корнейчук объяснил, как купить западные ноутбуки.
Компьютерный бренд Aquarius, продажи которого возросли в РФ, является российским лишь формально, а комплектующие там зарубежные, сказал в интервью НСН генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.
По данным «Ведомостей», продажи компьютеров в России за первое полугодие снизились на 20,3%. Лидером здесь стала китайская Lenovo, кроме того, выросли продажи российского бренда Aquarius.
«Aquarius – это не российские производители, а сборщики. Никаких процессоров или материнских плат российского производства у них нет. Это больше напоминает 1990-е годы, когда люди покупали себе отдельно платы, чипсеты и собирали себе вручную ПК. Сейчас это делается на заводе Aquarius. Говорить о российском производстве тут не приходится, никаких комплектующих нет и, к сожалению, в ближайшее время не появится», - сказал Кусков.
По его мнению, в снижении продаж компьютеров нет ничего странного.
«Ничего сверхъестественного не происходит. Люди сейчас экономят деньги, поэтому продажи компьютеров упали. Наблюдается снижение покупательской способности, при этом в два раза снизился ассортимент ноутбуков. С точки зрения персональных компьютеров, сейчас сегментированный спрос: это либо бизнес, либо отдельные категории граждан, которые хотят сделать под себя игровой компьютер или еще что-то», - рассказал гендиректор Telecom Daily.
Со своей стороны, ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук объяснил НСН, что россияне могут легко купить через интернет компьютеры, ноутбуки и другую технику западных брендов.
«Что касается параллельного импорта, те же самые продукты, которые поставлялись в Россию через официальные каналы, они также поставляются и это можно приобрести – где-то дороже, где-то нет, вопрос в желании найти. Те же фото и видео камеры, с покупкой которых, казалось бы должно быть все очень сложно, прекрасно продаются, и новинки, в том числе. Хочешь, сам заказываешь из Китая, хочешь – обращаешься в специализированный магазин, и они тебе помогают», - сказал Корнейчук.
В середине сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко представил первый белорусский ноутбук, собранный на заводе телевизоров.
Исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что белорусские ноутбуки не станут популярными в России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+9 761 / сут.
Умерли
389 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+15 672 / сут.
- В Белгороде студентов переводят на дистанционное обучение до 1 декабря
- В РФ иноагентами признаны продюсер Роднянский и журналист Зыгарь
- В Европе ожидают, что новый вариант «омикрона» станет доминирующем в ряде стран
- Воробьев: Подмосковье готово принять жителей приграничных районов Белгородской области
- Симоньян поспособствовала мобилизации неплательщиков алиментов в Сочи
- Экс-тренер Даниила Медведева рассказал о его отказе сменить российское гражданство
- Премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила состав своего кабинета
- Евросоюз продолжит увеличивать помощь Украине
- ФБР изъяло из поместья Трампа секретные данные о Китае и Иране
- Международный культурный форум в Петербурге отменен
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru