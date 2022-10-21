«Ручная сборка»: Набирающий популярность Aquarius назвали компьютером из 1990-х

Компьютерный бренд Aquarius, продажи которого возросли в РФ, является российским лишь формально, а комплектующие там зарубежные, сказал в интервью НСН генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

По данным «Ведомостей», продажи компьютеров в России за первое полугодие снизились на 20,3%. Лидером здесь стала китайская Lenovo, кроме того, выросли продажи российского бренда Aquarius.