РПЦ призвала запретить искусственный интеллект с человеческим лицом

«Фактически нужен запрет на антропоморфизацию программ, технологий, роботов, то есть запрет на перенесение человеческого образа и его свойств на неодушевленные предметы», - сказал Лукьянов.

Он также считает, что необходимо закрепить на законодательном уровне введение маркировки для нейросетей, благодаря которой человек поймет, что он общается с искусственным интеллетом. Иерей предложил возложить ответственность на разработчика за содержание информации ИИ, как это практикуется в Китае.

