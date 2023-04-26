РПЦ призвала запретить искусственный интеллект с человеческим лицом
РПЦ выступила с призывом запретить искусственный интеллект с человеческим лицом или голосом из-за использования образа и подобия человека. Слова иерея Федора Лукьянова приводят «Ведомости».
«Фактически нужен запрет на антропоморфизацию программ, технологий, роботов, то есть запрет на перенесение человеческого образа и его свойств на неодушевленные предметы», - сказал Лукьянов.
Он также считает, что необходимо закрепить на законодательном уровне введение маркировки для нейросетей, благодаря которой человек поймет, что он общается с искусственным интеллетом. Иерей предложил возложить ответственность на разработчика за содержание информации ИИ, как это практикуется в Китае.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru