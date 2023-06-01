«Ростех» впервые представил защищенный полевой комплект связи для МЧС

«Комплект предназначен для обеспечения надежной, устойчивой связи при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — отметил руководитель проектного офиса Объединенной приборостроительной корпорации Дмитрий Павлов.

Оборудование планируют принять на снабжение МЧС в текущем году. По словам Павлова, полевые комплекты связи уже успешно испытали специалисты главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Комплект средств связи разработал входящий в «Росэлектронику» концерн «Созвездие». Оборудование позволяет организовать связь на любой местности, подключаться к Интранету и интернету, записывать переговоры, передавать короткие сообщения и координаты, проводить аудио- и видеоконференцсвязь.

Ранее «Ростех» сообщил о планах вчетверо увеличить производство медицинского оборудования на фоне антироссийских санкций, напоминает РИА ФАН.

