«Ростех» впервые представил защищенный полевой комплект связи для МЧС
Холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») впервые представил полевой комплект средств связи в защищенном исполнении для МЧС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Ростеха».
«Комплект предназначен для обеспечения надежной, устойчивой связи при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — отметил руководитель проектного офиса Объединенной приборостроительной корпорации Дмитрий Павлов.
Оборудование планируют принять на снабжение МЧС в текущем году. По словам Павлова, полевые комплекты связи уже успешно испытали специалисты главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.
Комплект средств связи разработал входящий в «Росэлектронику» концерн «Созвездие». Оборудование позволяет организовать связь на любой местности, подключаться к Интранету и интернету, записывать переговоры, передавать короткие сообщения и координаты, проводить аудио- и видеоконференцсвязь.
Ранее «Ростех» сообщил о планах вчетверо увеличить производство медицинского оборудования на фоне антироссийских санкций, напоминает РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru