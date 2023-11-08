Робот убил человека в Южной Корее
На агропредприятии в Южной Корее произошел смертельный инцидент с промышленным роботом, сообщил телеканал BBC (заблокирован в РФ).
Во время тестирования предназначенная для работы с коробками промышленная рука вышла из-под контроля. Машина приняла человека за неодушевленный предмет и нанесла ему смертельный удар.
Жертвой стал сотрудник компании - производителя устройства. Мужчина занимался ремонтом одного из сенсоров.
Компания OpenAI заявила, что чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT научился создавать песни. Нейросеть способна генерирует треки продолжительностью до 40 секунд, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru