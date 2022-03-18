Разработчик сайта Кремля поспорил со Сбербанком о риске обновления ПО
Обновлять приложения и устройства безопасно, заявил НСН Артем Геллер.
Призывы Сбербанка к россиянам об отказе от обновления ПО на устройствах являются абсолютно необоснованными, наоборот нужно ставить новые обновления для повышения безопасности, заявил разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Сбербанк порекомендовал россиянам временно отказаться от обновления программного обеспечения из-за роста рисков заражения устройств. По данным кредитной организации, в последнее время участились случаи внедрения в свободно распространяемое ПО «провокационного медиаконтента».
«Оно не может быть каким-то опасным. Возможно, «Сбербанк» обладает инсайдом о том, что что-то могло потенциально произойти с их обновлениями… Но обновлять приложения и устройства безопасно, и, наоборот, полезно. Разработчики постоянно трудятся над закрытием всевозможных дырок, через которые могут работать хакеры, и ПО становится все защищеннее», - сказал Геллер.
По его словам, если не обновлять программное обеспечение, то со временем оно будет работать все хуже, а в конечном итоге и вовсе перестанет работать.
«Уровень безопасности точно не повышается от того, что не проходит обновление. Разработчики и программисты перестают со временем поддерживать старый код, они уже не тестируют и не смотрят, хорошо ли работает тот или иной продукт. Со временем он будет работать все хуже и хуже, до полного отказа в какой-то момент. Но в основном это длительный процесс, который занимает годы», - резюмировал Геллер.
«Лаборатория Касперского» в феврале отразила в 4,5 раза больше DDoS-атак, чем за аналогичный период 2021 года. При этом более 60% из них произошли с 24 по 28 февраля, когда началась военная спецоперация России на Украине.
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