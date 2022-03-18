Разработчик сайта Кремля поспорил со Сбербанком о риске обновления ПО

По его словам, если не обновлять программное обеспечение, то со временем оно будет работать все хуже, а в конечном итоге и вовсе перестанет работать.

«Уровень безопасности точно не повышается от того, что не проходит обновление. Разработчики и программисты перестают со временем поддерживать старый код, они уже не тестируют и не смотрят, хорошо ли работает тот или иной продукт. Со временем он будет работать все хуже и хуже, до полного отказа в какой-то момент. Но в основном это длительный процесс, который занимает годы», - резюмировал Геллер.

«Лаборатория Касперского» в феврале отразила в 4,5 раза больше DDoS-атак, чем за аналогичный период 2021 года. При этом более 60% из них произошли с 24 по 28 февраля, когда началась военная спецоперация России на Украине.

