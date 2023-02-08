Путин: нужны свои критически важные научные разработки

По его словам, необходимо вывести на новый уровень критически важные технологии в науке, IT, промышленности, транспорте, разработке лекарств и новых материалов, других важнейших для страны направлениях.

Глава государства также пообещал, что власти страны продолжат поддержку научных исследований.

Ранее, как сообщала НСН, Владимир Путин в ходе встречи с представителями патриотических и молодежных организаций заявил, что главная задача России — это создание условий для сохранения страны.

