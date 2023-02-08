Путин: нужны свои критически важные научные разработки

За короткий срок России предстоит создать свои критически важные разработки, чтобы обеспечить технологический суверенитет страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на вручении молодым учёным премии в области науки и инноваций за 2022 год, передает ТАСС.

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По его словам, необходимо вывести на новый уровень критически важные технологии в науке, IT, промышленности, транспорте, разработке лекарств и новых материалов, других важнейших для страны направлениях.

Глава государства также пообещал, что власти страны продолжат поддержку научных исследований.

Ранее, как сообщала НСН, Владимир Путин в ходе встречи с представителями патриотических и молодежных организаций заявил, что главная задача России — это создание условий для сохранения страны.

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ФОТО: Сайт Кремля
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