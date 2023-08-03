Производство конденсаторов запустили в Москве на площадке «Руднево»
В Москве запустили первую очередь производства по изготовлению конденсаторов на площадке «Руднево» особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
По его словам, к четвертому кварталу производитель планирует выйти на полную производственную мощность.
«Московская компания «Ньюкон Энерджи» организовала производство в начале июля 2023 года и успела выпустить свыше 20 тысяч конденсаторов», – рассказал глава департамента.
Он также отметил, что сейчас на предприятии создано 80 рабочих мест, а инвестиции компании составят более 350 миллионов рублей до конца 2025 года.
Как уточнил гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, компания обладает собственными технологическими разработками в области конденсаторостроения, а его специалисты проводят научные исследования в этом направлении.
В ближайшее время компания планируют выпуск электронных компонентов, применяющихся в электромобилях, а также солнечной и ветровой генерации.
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