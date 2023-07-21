Производство интерактивного тренажера для шахматистов началось в Москве
Московское предприятие 3DQuality, с 2015 года производящее 3D-оборудование, начало выпуск интерактивного тренажера по шахматам. Он предназначен для тренировки и обучения спортсменов разного уровня. Об этом заявил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
По его словам, промышленные предприятия столицы выпускают множество обучающей продукции, популярной в России и за рубежом. Кроме того, заводы производят высокотехнологичное обучающее оборудование. Тренажер для шахматистов способствует развитию логики и моторики рук у детей. Сейчас ведутся переговоры о его поставках в российские образовательные учреждения, добавил руководитель департамента.
Отмечается, что тренажер — собственная разработка компании. Его создатели предусмотрели разнообразные режимы и уровни сложности игры. Тренировку можно подстроить под навыки и потребности игрока, также устройство позволяет анализировать промахи и выбрать верную стратегию. Кроме того, тренажер может подсказать игроку правильный ход. Аппарат сочетает в себе компьютерную и классическую версию игры, в которой металлические фигуры перемещает сам игрок.
Тренажер одобрили ряд образовательных центров, в частности, ГБПОУ «Воробьевы горы».
По словам гендиректора предприятия Дианы Данилюк, при создании оборудования, предназначенного в основном для детей, важно иметь обратную связь и получать отзывы о его эффективности, полезности и нужности. Она отметила, что разработки компании дают возможность юным пользователям развивать не только творческое начало и логику, но и осваивать навыки, которые впоследствии пригодятся им для построения карьеры. Задача разработчиков — помочь вырастить новое поколение инноваторов и лидеров, работающих на благо России, добавила Данилюк.
Столица, будучи центром российской промышленности, опирается на развитие инновационных современных и экологичных производств. Каждое третий московский завод относится к высокотехнологичным.
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