Проект парка «Россия - моя история» признан самым технологичным в мире

Экспозиция «Николай Кузнецов. Человек-легенда», которая представлена в историческом парке «Россия - Моя история» в Екатеринбурге, признан самым технологичным в мире по версии международной премии Best Event Awards World Experience 2021.

Мультимедийный выставочный проект об уральском разведчике, который открылся в 2020 году, занял первое место в номинации «Использование технологий», оставив позади себя такие компании, как BMW и Turkish Airlines.

Член общественной палаты РФ, директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин отметил, что выставку в 2021 году посетили уже более 40 тысяч человек. По его словам, экспозиция вызвала большой интерес у посетителей парка. Есин выразил уверенность, что такие технологичные проекты смогут и в будущем привлекать интерес посетителей к героям экспозиций в парках «Россия - Моя история».

В свою очередь директор исторического парка в Екатеринбурге Наталья Прошина подчеркнула, что на выставке использовались все возможности современного мультимедийного оборудования для наибольшего вовлечения зрителя в жизнь героя. Прошина добавила, что выставка «Николай Кузнецов. Человек-легенда» является самым технологически-иммерсивным проектом о знаменитом разведчике.

Экспозиция исторического парка «Россия - Моя история» рассказывает историю легендарного разведчика времен Великой Отечественной войны Николая Кузнецова. Разведчик уничтожил 11 высших чинов гитлеровской Германии. Идея запуска проекта «Николай Кузнецов. Человек-легенда» принадлежит учредителям фонда святой Екатерины.

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ФОТО: Пресс-служба парка «Россия – моя история»
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