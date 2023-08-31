Продукция столичного производителя «защитила» газопровод ведущей компании

Московский производитель помог «защитить» газопровод ведущего химического предприятия в Кемерове от нагрузок и механических повреждений. Накануне на газопроводе компании «Азот» были установлены современные стеклопластиковые футляры. Об этом рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Это изделие заменяет традиционные стальные футляры и имеет значительные преимущества – легко монтируется и не требует применения сварки на газопроводах, что обеспечивает безопасность сотрудников», отметил он.

Среди других преимуществ инновационной продукции – срок службы до 50 лет, стойкость к агрессивным средам и ультрафиолету.

Со своей стороны, глава департамента продаж столичного предприятия Евгений Рафаилов отметил, что серийное производство современных футляров стартовало в 2018 году, продукт прошел сертификацию и может использоваться также на объектах ПАО «Газпром».

