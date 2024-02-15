Покупатели очков Apple Vision Pro пожаловались на сильный дискомфорт
Некоторые покупатели очков смешанной реальности Apple Vision Pro пожаловались на сильный дискомфорт при использовании девайса, пишет издание Verge.
По словам пользователей, устройство сильно напрягает глаза, что приводит к частым головным болям. Также они посетовали на громоздкость девайса.
Кроме того, покупатели указали на слабую функциональность устройства. В статье говорится, что некоторые пользователи начали возвращать гаджет в магазины.
Продажи Apple Vision Pro стартовали в США 2 февраля. Стоимость очков начинается от $3499. В России модель с накопителем емкостью 1 терабайт без скидок стоит 900 тысяч рублей, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru