Покупатели очков Apple Vision Pro пожаловались на сильный дискомфорт

Некоторые покупатели очков смешанной реальности Apple Vision Pro пожаловались на сильный дискомфорт при использовании девайса, пишет издание Verge.

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По словам пользователей, устройство сильно напрягает глаза, что приводит к частым головным болям. Также они посетовали на громоздкость девайса.

Кроме того, покупатели указали на слабую функциональность устройства. В статье говорится, что некоторые пользователи начали возвращать гаджет в магазины.

Продажи Apple Vision Pro стартовали в США 2 февраля. Стоимость очков начинается от $3499. В России модель с накопителем емкостью 1 терабайт без скидок стоит 900 тысяч рублей, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот apple.com
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