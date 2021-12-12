Под Астраханью обнаружили нашли хорошо сохранившийся скелет мамонта

Ученые обнаружили несколько крупных костей мамонта, лежавших в грунте в анатомически правильном порядке, в том числе берцовую кость и кости черепа. Это позволило палеонтологам предположить, что останки скелета принадлежат одному животному, предположительно самке мамонта.

По мнению Дамира Соловьёва, находка относится к редким – предыдущий раз хорошо сохранившийся скелет мамонта в Астраханском районе был найден в 1996 году.

Ранее была названа причина вымирания мамонтов. Исследователи выяснили, что из-за потепления климата места прежних пастбищ древних животных превратились в заросшую деревьями и болотными растениями местность. В результате тип растительности изменился. Человек не причастен к исчезновению мамонтов.



