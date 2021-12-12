Под Астраханью обнаружили нашли хорошо сохранившийся скелет мамонта
В Астраханской области палеонтологи обнаружили скелет мамонта, возраст которого насчитывает около 115 тысяч лет. Об этом рассказал старший научный сотрудник Астраханского музея-заповедника Дамир Соловьёв агентству ТАСС.
Ученые обнаружили несколько крупных костей мамонта, лежавших в грунте в анатомически правильном порядке, в том числе берцовую кость и кости черепа. Это позволило палеонтологам предположить, что останки скелета принадлежат одному животному, предположительно самке мамонта.
По мнению Дамира Соловьёва, находка относится к редким – предыдущий раз хорошо сохранившийся скелет мамонта в Астраханском районе был найден в 1996 году.
Ранее была названа причина вымирания мамонтов. Исследователи выяснили, что из-за потепления климата места прежних пастбищ древних животных превратились в заросшую деревьями и болотными растениями местность. В результате тип растительности изменился. Человек не причастен к исчезновению мамонтов.
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