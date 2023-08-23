Победителей премии «Лучший промышленный дизайн России» наградят 28 августа

Свыше 500 заявок из 36 российских регионов поступило на участие в премии «Лучший промышленный дизайн России», в шорт-лист попало 70 проектов. Победителей наградят 28 августа. Об этом заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский на полях Московского урбанистического форума.

Об учреждении премии было объявлено мэром Москвы Сергеем Собяниным. Ее цель — популяризация промышленного дизайна, его развитие и выявление достижений.

Также, добавил Овчинский, завершилось народное голосование. В нем участвовали более 100 тысяч человек.

Он добавил, что среди заявок — проекты из разных областей. Это и медтехника (прибор для проведения неинвазивной дыхательной терапии новорожденных от центра промышленного дизайна Уральского оптико-механического завода имени Э.С. Яламова), и машиностроение (низкопольный электробус малого класса, представленный концерном «ГАЗ»), и другие отрасли

Одна из разработок, которую представили московские разработчики, — лазерный станок производства компании «Лассард», резидента особой экономической зоны «Технополис Москва». Сфера его применения — телекоммуникации, нефтегазовая отрасль, самолето- и автомобилестроение.

В номинациях «Дизайн-продукт» и «Дизайн-прототип» экспертами оценивались предметы интерьера, мебель, транспортные средства, электрические устройства, бытовая химия, объекты городского дизайна, дизайн в стиле хай-тек, упаковка продуктов питания и обувь.

Москва — город с развитым производством. Здесь функционируют порядка 4000 промышленных площадок, на них трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий и около 100 малых. Они производят обувь, одежду, мебель, косметику, лекарства, предметы декора, медоборудование и многое другое, активно используя инновационные технологии.

