Первую видеокарту Intel обнаружили на видео
Изображение видеокарты Intel Arc появилось в Сети задолго до ее премьеры. Ролик, на котором была видна графическая плата разместили в Twitter.
На видео видно, что на карте присутствует маркировка Intel, и она оснащена портом HDMI, тремя разъемами DisplayPort 2.0 и двумя вентиляторами.
Инсайдер не раскрыл технических подробностей видеокарты, при этом он намекнул на то, что новая модель станет конкурентом для производительной Nvidia RTX 3070 Ti.
Отмечается, что наиболее доступным вариантом Arc станет модель с кодовым названием DG2-128EU, которая получит 128 вычислительных блоков. Видеокарта будет представлена как для ноутбуков, так и для настольных компьютеров. Главным отличием версий станет объем памяти GDDR6: четыре против шести ГБ.
Первые видеокарты от Intel появятся уже в этом году. Цены на ускорители пока не раскрываются.
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