Первую видеокарту Intel обнаружили на видео

Изображение видеокарты Intel Arc появилось в Сети задолго до ее премьеры. Ролик, на котором была видна графическая плата разместили в Twitter.

На видео видно, что на карте присутствует маркировка Intel, и она оснащена портом HDMI, тремя разъемами DisplayPort 2.0 и двумя вентиляторами.

Инсайдер не раскрыл технических подробностей видеокарты, при этом он намекнул на то, что новая модель станет конкурентом для производительной Nvidia RTX 3070 Ti.