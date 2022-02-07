Первую видеокарту Intel обнаружили на видео

Изображение видеокарты Intel Arc появилось в Сети задолго до ее премьеры. Ролик, на котором была видна графическая плата разместили в Twitter.

На видео видно, что на карте присутствует маркировка Intel, и она оснащена портом HDMI, тремя разъемами DisplayPort 2.0 и двумя вентиляторами.

Инсайдер не раскрыл технических подробностей видеокарты, при этом он намекнул на то, что новая модель станет конкурентом для производительной Nvidia RTX 3070 Ti.

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Отмечается, что наиболее доступным вариантом Arc станет модель с кодовым названием DG2-128EU, которая получит 128 вычислительных блоков. Видеокарта будет представлена как для ноутбуков, так и для настольных компьютеров. Главным отличием версий станет объем памяти GDDR6: четыре против шести ГБ.

Первые видеокарты от Intel появятся уже в этом году. Цены на ускорители пока не раскрываются.

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ФОТО: nvidia.com
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