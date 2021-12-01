Определены победители всероссийского конкурса «Лига Лекторов»

Награждение победителей всероссийского конкурса знаний «Лига Лекторов» прошло 1 декабря.

Победителей из 22 регионов России награждал первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета Российского общества «Знание» Сергей Кириенко.

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Кириенко рассказал, что победители получат 500 тыс. рублей на обучение и развитие своих проектов. Лауреаты станут почётными лекторами «Знания», а финалисты получат путешествие на Байкал, Камчатку и Алтай.

В конкурсе участвовали проекты из разных сфер науки. Среди тем проектов были «Как увидеть черную дыру?», «Современная физика или как устроен мир», «Почему на Луне так много метеоритных кратеров и все они круглые?».

Кириенко также отметил, что всего за полгода членами общества «Знание» стали более 7 тыс. лекторов. Они уде провели 15 тыс. лекций по всей стране.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Наука
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