Определены победители всероссийского конкурса «Лига Лекторов»
Награждение победителей всероссийского конкурса знаний «Лига Лекторов» прошло 1 декабря.
Победителей из 22 регионов России награждал первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета Российского общества «Знание» Сергей Кириенко.
Кириенко рассказал, что победители получат 500 тыс. рублей на обучение и развитие своих проектов. Лауреаты станут почётными лекторами «Знания», а финалисты получат путешествие на Байкал, Камчатку и Алтай.
В конкурсе участвовали проекты из разных сфер науки. Среди тем проектов были «Как увидеть черную дыру?», «Современная физика или как устроен мир», «Почему на Луне так много метеоритных кратеров и все они круглые?».
Кириенко также отметил, что всего за полгода членами общества «Знание» стали более 7 тыс. лекторов. Они уде провели 15 тыс. лекций по всей стране.
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