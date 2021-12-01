Определены победители всероссийского конкурса «Лига Лекторов»

Кириенко рассказал, что победители получат 500 тыс. рублей на обучение и развитие своих проектов. Лауреаты станут почётными лекторами «Знания», а финалисты получат путешествие на Байкал, Камчатку и Алтай.

В конкурсе участвовали проекты из разных сфер науки. Среди тем проектов были «Как увидеть черную дыру?», «Современная физика или как устроен мир», «Почему на Луне так много метеоритных кратеров и все они круглые?».

Кириенко также отметил, что всего за полгода членами общества «Знание» стали более 7 тыс. лекторов. Они уде провели 15 тыс. лекций по всей стране.

