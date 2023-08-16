Московский разработчик в два раза увеличил продажи RFID-меток для идентификации объектов
Столичный производитель RFID-продукции за шесть месяцев этого года в два раза нарастил продажи RFID-меток, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.
По его словам, одним из лидеров по разработке и производству современной RFID-продукции уже 20 лет является московская компания ISBC, которая представила свою новую разработку - корпусированные метки, которые отличаются сверхвысокой дальностью считывания – до 50 метров, а также устойчивостью к морозам и длительностью срока службы. Отмечается, что RFID-метки часто используются для маркировки различного транспорта, в том числе железнодорожных вагонов, оборотной тары, производственного оборудования.
Компания-разработчик также внедряет RFID-метки в инвентаризацию объектов городской инфраструктуры. Например, детских площадок, информационных стендов, указателей и других.
Кроме того, директор по продажам компании ISBC Егор Орлов отметил, что использование RFID-меток для инвентаризации сокращает время и трудозатраты, а также помогают создать эффективную систему мониторинга качества содержания объектов социальной инфраструктуры и оптимизировать расходы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru