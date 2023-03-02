Московский производитель будет поставлять в больницы титановую сетку для операций

Столичный производитель получил регистрационное удостоверение на медицинское изделие собственной разработки – титановую сетку для операций. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, компания «ЭлТИ» в настоящее время ведет переговоры о поставках титановой сетки для хирургической пластики мягких тканей в больницы России. Отмечается, что такая сетка применяется в гинекологии и ортопедии, а также нужна при операциях и для лечения органов живота.

Преимущество титановой сетки именно этого производителя заключается в высокой биосовместимости, что снижает риск отторжения материала, а также способствует лучшему и скорейшему заживлению ран.

Генеральный директор компании «ЭлТИ» Антон Овчинников добавил, что параллельно производитель работает над получением регистрационного удостоверения на шовный материал из титана. Отмечается, что его можно использовать для сшивания кожи, мышц и сухожилий.

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ФОТО: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
ТЕГИ:Технологии
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