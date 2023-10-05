Московский изготовитель промышленной электроники выпустил многофункциональную стойку

Московское предприятие по производству промышленной электроники «Электропривод и силовая электроника» выпустило уникальную многофункциональную стойку. Она позволяет максимально быстро заряжать гражданский электротранспорт, вести видеонаблюдение, поддерживать оперативную связь со службой экстренного реагирования, а также транслировать видеоматериалы на широкоформатном мониторе. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

По его словам, сегодня изготовлением электроники, оптики и компьютерной техники в Москве занимаются более ста активно развивающихся предприятий. Они постоянно увеличивают объемы выпуска и успешно воплощают в жизнь концепцию технологической независимости посредством создания инновационной продукции. Он также отметил, что многофункциональная стойка состоит на 90% из российских комплектующих и решений.

Впоследствии столичная разработка сможет заряжать не только электросамокаты и электромобили, но и беспилотные системы доставки и аэроинспекции. Ее мощность в максимальной комплектации — свыше 150 киловатт, она позволяет оперативно заряжать одновременно три автомобиля. Кроме того, специальный накопитель позволяет стойке сократить время зарядки электротранспорта до 15 минут.

Также в комплектацию стойки входят держатели силовых кабелей зарядки. Они сохраняют их аккуратный внешний вид и не допускают контакта с дорожным покрытием. Также удобству пользователей служат контурная подсветка, показывающая текущий уровень заряда батареи, и мультимедийный широкоформатный дисплей.

По словам руководителя предприятия Антона Кузькина, сервисы прибора обеспечивают постоянный цифровой поток данных. Он дает возможность оптимизировать работу коммунальных служб, а также балансировать распределение мощностей по потребителям и оперативную реакцию на правонарушения и нештатные ситуации. Также это позволяет интегрировать системы принятия решений на базе экспертных знаний под управлением искусственного интеллекта. В будущем возможно расширение функционала стойки, например, добавление функции зарядки кардиодефибриллятора.

Кроме того, функционал прибора может быть увеличен благодаря беспроводным умным датчикам. В частности, возможности стойки предусматривают постоянную связь со службами экстренной помощи и видеонаблюдение состояния улиц, которое позволяет контролировать их загрязненность и освещение, а также уровень заполнения мусорных контейнеров. По одной такой стойке сегодня установлено в Москве и Подмосковье.

Сейчас в Москве функционируют свыше 4000 промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно создается 40-50 средних и крупных заводов и порядка 100 малых. Они занимаются производством обуви, одежды, мебели, косметики, медоборудования, лекарств, сложной техники и прочих изделий.

