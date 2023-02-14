Московский «Банк технологий» пополнился решениями ведущих российских вузов
На сайте столичного сервиса «Банк технологий» появился новый раздел «Перспективные технологии», в котором представлены инновационные решения ведущих вузов страны, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
«Уже представлено девять высокотехнологичных инструментов от трех институтов», - сказал Овчинский.
В частности, разработки представили МТУСИ, Институт общей физики имени А. М. Прохорова РАН и Московский политех. Среди новинок – «Система интеллектуальной видеоаналитики». Детектор может применяться для верификации сотрудников, создания тепловой карты помещения, обработки данных автомобилей. Другая новинка - «Технология беспилотной перевозки грузов на закрытых территориях» с помощью которой можно, к примеру, автоматизировать передвижение беспилотного транспортного средства. С помощью «Лаборатории виртуальной реальности» можно обучать сотрудников работе на сложном оборудовании даже на расстоянии.
В ближайшее время появятся еще 14 разработок от шести вузов.
«Банк технологий» помогает производителям представлять свои разработки, а промышленники имеют возможность воспользоваться инструментами, которые помогут в развитии бизнеса
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