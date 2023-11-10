Московская компания разработала контроллеры для управления инженерными системами

Московская компания по производству электрооборудования создала контроллеры для управления инженерными коммуникациями, которые раньше закупались у иностранных поставщиков, рассказал министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Так, специалисты компании «АТБ Электроника» создали отечественные контроллеры управления инженерными системами, которые не уступают зарубежным аналогам. С их помощью можно координировать работу промышленных вентиляционных и холодильных установок, центральных кондиционеров, тепловых пунктов и других агрегатов», - рассказал он.

Серийное производство оборудования стартует до конца года, ежегодно планируется выпускать как минимум десять тысяч экземпляров.

Основатель компании Роман Дементьев отметил, что устройство обеспечит повышенную производительность труда заводам, которые и станут основными потребителями.

Стоит отметить, что сегодня столичная электротехническая отрасль активно развивается, в городе насчитывается 130 предприятий. Всего же на промышленных площадках городах трудятся 720 тысяч человек. Каждый год в столице открывается до 50 средних и крупных предприятий, а также 100 малых. Город активно поддерживает бизнес системными мерами, помогая наращивать объемы во всех отраслях.

