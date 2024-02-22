Медведев призвал не отключаться от внешнего интернета

России не нужно обособляться от внешнего интернета, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его мнению, в современном мире это «почти нереально» и не нужно. Он сказал, что нужно «ставить блоки на деструктивные вещи, разрушительные, различного рода преступную активность». В пример Медведев привел наркотики. Об этом он заявил в интервью российским СМИ, отвечая на вопрос о том, нужно ли в России блокировать доступ во внешний интернет.