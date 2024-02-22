Медведев призвал не отключаться от внешнего интернета
России не нужно обособляться от внешнего интернета, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его мнению, в современном мире это «почти нереально» и не нужно. Он сказал, что нужно «ставить блоки на деструктивные вещи, разрушительные, различного рода преступную активность». В пример Медведев привел наркотики. Об этом он заявил в интервью российским СМИ, отвечая на вопрос о том, нужно ли в России блокировать доступ во внешний интернет.
Ранее Медведев заявлял, что Россия имеет технические возможности, чтобы обеспечить автономную работу российского сегмента интернета. Действующее законодательство России также не предполагает барьеров для отключения России от глобальной сети, сказал он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru