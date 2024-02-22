Медведев призвал не отключаться от внешнего интернета

России не нужно обособляться от внешнего интернета, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его мнению, в современном мире это «почти нереально» и не нужно. Он сказал, что нужно «ставить блоки на деструктивные вещи, разрушительные, различного рода преступную активность». В пример Медведев привел наркотики. Об этом он заявил в интервью российским СМИ, отвечая на вопрос о том, нужно ли в России блокировать доступ во внешний интернет.

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Ранее Медведев заявлял, что Россия имеет технические возможности, чтобы обеспечить автономную работу российского сегмента интернета. Действующее законодательство России также не предполагает барьеров для отключения России от глобальной сети, сказал он.

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ФОТО: ТАСС / Екатерина Штукина
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