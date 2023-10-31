Медоборудование «Швабе» оценят представители региональных центров медицины катастроф
Холдинг «Швабе» Ростеха примет участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Медицина катастроф. Современные вызовы. Ответы и решения. Опыт регионов». Мероприятие пройдет в Екатеринбурге 2 и 3 ноября при поддержке Союза машиностроителей России, Федерального центра медицины катастроф ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России и других.
«Швабе» представит первый мобильный российский инкубатор BONNY, разработанный для транспортировки новорожденных, а также пульсоксиметр Sensorex. Оба изделия были изготовлены на Уральском оптико-механическом заводе имени Э.С. Яламова. Участникам конференции также покажут шприцевой и перистальтический инфузионные насосы ИНШ-01 и ИНП-01, разработанные Новосибирским приборостроительным заводом. Они обеспечивают программное введение лекарственных препаратов внутривенно в течение заданного периода времени. Вместе с тем «Швабе» проведет круглый стол, посвященный обеспечению Всероссийской службы медицины катастроф отечественными медизделиями.
По словам заместителя генерального директора «Швабе» Льва Борисова, холдинг тщательно анализирует реальные потребности современной медицины и делает оборудование, которое соответствует запросам врачей, поэтому участие в конференции имеет практический интерес.
Сама конференция посвящена 30-летию с момента основания Территориального центра медицины катастроф Свердловской области. Она продолжает серию профильных встреч для специалистов, чья деятельность связана с оказанием первой, экстренной и неотложной помощи при чрезвычайных ситуациях. Ранее такие мероприятия прошли в Туле и Москве. Холдинг знакомил участников с медицинским спецтранспортом. Линейка авто включает более 30 моделей. В их реализации на территории России и в странах СНГ активно участвует «Швабе-Москва» – один из крупнейших российских поставщиков медоборудования.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роналду «высмеял» восьмой «Золотой мяч» Месси
- В Нидерландах россиянина посадили на полтора года за обход санкций против РФ
- Директор Чичериной назвал угрозы СБУ в адрес певицы «проявлением любви»
- Суд переименовал сочинскую реку Хероту в Хороту
- Минобороны РФ: уничтожен очередной беспилотник ВСУ над Брянской областью
- Власти Таиланда утвердили безвизовый режим для россиян на 90 дней
- «Мисс Россия» поедет на конкурс «Мисс Вселенная» в костюме Царевны-Лебедь
- В Сочи впервые за продолжительное время нашли краснокнижную ядовитую гадюку
- Студия «Смешарики» снимет первый игровой фильм по сценарию писателя Лукьяненко
- Евгений Петросян сыграет первую роль в кино
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru