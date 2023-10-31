Медоборудование «Швабе» оценят представители региональных центров медицины катастроф

Холдинг «Швабе» Ростеха примет участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Медицина катастроф. Современные вызовы. Ответы и решения. Опыт регионов». Мероприятие пройдет в Екатеринбурге 2 и 3 ноября при поддержке Союза машиностроителей России, Федерального центра медицины катастроф ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России и других.

«Швабе» представит первый мобильный российский инкубатор BONNY, разработанный для транспортировки новорожденных, а также пульсоксиметр Sensorex. Оба изделия были изготовлены на Уральском оптико-механическом заводе имени Э.С. Яламова. Участникам конференции также покажут шприцевой и перистальтический инфузионные насосы ИНШ-01 и ИНП-01, разработанные Новосибирским приборостроительным заводом. Они обеспечивают программное введение лекарственных препаратов внутривенно в течение заданного периода времени. Вместе с тем «Швабе» проведет круглый стол, посвященный обеспечению Всероссийской службы медицины катастроф отечественными медизделиями.

По словам заместителя генерального директора «Швабе» Льва Борисова, холдинг тщательно анализирует реальные потребности современной медицины и делает оборудование, которое соответствует запросам врачей, поэтому участие в конференции имеет практический интерес.

Сама конференция посвящена 30-летию с момента основания Территориального центра медицины катастроф Свердловской области. Она продолжает серию профильных встреч для специалистов, чья деятельность связана с оказанием первой, экстренной и неотложной помощи при чрезвычайных ситуациях. Ранее такие мероприятия прошли в Туле и Москве. Холдинг знакомил участников с медицинским спецтранспортом. Линейка авто включает более 30 моделей. В их реализации на территории России и в странах СНГ активно участвует «Швабе-Москва» – один из крупнейших российских поставщиков медоборудования.

